28 -30 сентября ожидаются следующие события – Челябинск

28.09.2024, суббота
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10:00 Челябинск – Акция по обмену книгами (Торговый центр ул. Каслинская, 64, «Щедрое сердце», 1-й этаж, отдел 57)
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11:00 Челябинск – Всероссийский литературный форум #РыжийФест и Южно-Уральская книжная ярмарка (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35)
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11:00 Челябинск – Занятие клуба «Литературная мастерская»: «Литературные переводы» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, 3-й этаж, зал периодики)
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11:00 Челябинск – Курс «Я учу башкирский» для детей и их родителей в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)
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11:00 Челябинск – Встреча благотворительного клуба «28 петель» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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11:30 Челябинск – Курс обучения «Сторисмейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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12:00 Челябинск – Фестиваль здорового образа жизни «Здоровое поколение» (ЦКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, главная сцена)
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12:00 Челябинск – Семейный праздник поколений «Золотые годы» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 79)
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12:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)
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12:00 Челябинск – Мастер-класс «Шахматы для больших и маленьких!» совместно с Академией будущего (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс психолога и нейрохудожника Аси Годок «Нейророза» в рамках художественной выставки «Блестит между минутных роз Неувядаемая роза…» (Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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14:00 Челябинск – Лекция «Илья Ефимович Репин (1844-1930): знакомый и незнакомый» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)
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14:00, 16:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Литературно-музыкальный дивертисмент «На осень сердце настрою» с участием городского вокального коллектива «Вдохновение» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
29.09.2024, воскресенье
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07:00 Челябинск – Открытие стартово-финишного городка 17-го Челябинского марафона по бегу (пл. Революции)
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10:00 Челябинск – Акция по обмену книгами (Торговый центр ул. Каслинская, 64, «Щедрое сердце», 1-й этаж, отдел 57)
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10:15 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Показ сказки для всей семьи «Шишок» (НХТ, пр. Ленина, 19)
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11:00 Челябинск – Встреча «Как сделать нашу память эффективной» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)
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11:30 Челябинск – День машиностроителя (ЧКПЗ, ул. Горелова, 12, заводской сквер у фонтана)
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12:00 Челябинск – Концерт «Осень жизни, как и осень года…» в клубе «Ретро» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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12:15 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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13:00 Челябинск – Клуб вязания «Свяжи себя с книгой». Занятие для начинающих (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с Кириллом Андреевичем Шишовым в рамках цикла встреч «Урал сегодня» (Дом Общественного собрания – Дом Покровского, ул. Труда, 98)
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14:00 Челябинск – Клуб вязания «Свяжи себя с книгой». Курс «Ирландское кружево», 4-е занятие (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – День настольных игр (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:00 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Встреча в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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15:00 Челябинск – Трансперсональная игра «Источник» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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18:00 Челябинск – Вечер качественной поэзии, посвященный современным уральским, московским и алтайским поэтам «Каменоломня» (Центр международной торговли, пр. Ленина, 35, зал «Фрида»)
30.09.2024, понедельник
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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18:00 Челябинск – Встреча с писательницей Данькой Вишневской (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)
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