На трассе Челябинск – Екатеринбург вспыхнул микроавтобус, есть пострадавшие

На трассе Челябинск – Екатеринбург вспыхнул микроавтобус.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГАИ Свердловской области, ДТП произошло в Сысертском районе на 138 км автодороги.
По предварительной информации, водитель автомашины Тойота, двигаясь в сторону Челябинска, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди грузовик Исудзу. От удара Тойота загорелась.
В результате ДТП 23-летний водитель Тойоты и пятеро его пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Екатеринбурга, двое находятся без сознания. Водитель грузовой автомашины, везший продукцию Рефтинской птицефабрики в Челябинск, не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Кроме того, по поручению главного госавтоинспектора Свердловской области Алексея Спиридонова на место ДТП выехал его заместитель и руководители отделов Госавтоинспекции региона для выяснения подробностей произошедшего и оказания помощи сотрудникам территориального подразделения ГАИ по установлению причин автокатастрофы.
Челябинск, Павел Зварзин
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