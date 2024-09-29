На Урале челюсть школьника оценили в 120 тысяч рублей

В Верхнем Уфалее искалеченную челюсть школьника оценили в 120 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», в прошлом году один из юных горожан бросил в другого камень. Медики диагностировали у пострадавшего перелом верхней скуловой кости и верхней челюсти. Ребенку пришлось срочно удалять зубы и осколки как зубов, так и костей челюсти. По оценкам специалистов, процесс лечения и восстановления будет длиться до совершеннолетия пациента.

Семья мальчика обратилась в суд, потребовав возместить расходы на лечение и выпалить компенсацию за моральный ущерб.

Верхнеуфалейский городской суд постановил взыскать с каждого из родителей подростка, бросившего камень по 25 тысяч на лечение пострадавшего и по 35 тысяч за моральный вред.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

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