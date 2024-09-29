В Челябинске в ДТП пострадали трое детей, а их мать погибла

В Челябинске произошло ДТП, в котором пострадали трое детей, а их мать погибла.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональной Госавтоинспекции, сегодня в 12:15 часов на Троицком тракте водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Хундай Акцент», по предварительным данным, двигаясь по направлению из Челябинска, поворачивая налево, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение со встречным автомобилем «Ауди Q7».

В результате ДТП водитель и его несовершеннолетние пассажиры – мальчики 2014, 2010 и 2007 годов рождения госпитализированы с различными телесными повреждениями. Еще один пассажир автомобиля – 43-летняя мать мальчиков скончалась на месте происшествие.

«Установлено, что все участники дорожного движения не были пристегнуты ремнями безопасности, – сообщили в ГАИ. – Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства и детали в обстоятельствах произошедшего».

Челябинск, Павел Зварзин

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