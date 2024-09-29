В Челябинске задержали развлекавшегося стрельбой по автомобилям

В Челябинске задержали мужчину, развлекавшегося стрельбой по чужим автомобилям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем 27 сентября в одном из дворов на северо-западе областного центра неизвестный повредил две припаркованные машины. Стрелком оказался 48-летний челябинец. По автомобилям он «палил» из пневматического пистолета, для приобретения и хранения которого не нужна лицензия.

Хулигана задержали.

Челябинск, Павел Зварзин

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