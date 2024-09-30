Южоуралец протаранил здание с офисами силовых структур в Еманжелинске

ГАИ устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Еманжелинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла вечером воскресенья, 29 сентября, в Еманжелинске.

В 21:05 на улице Герцена, по предварительным данным, 44-летний мужчина, управляя автомобилем Nissan Note, при неустановленных обстоятельствах, съехал с дороги в районе Т-образного перекрестка и врезался в административное здание. Отметим, что в доме расположены офисы сразу нескольких силовых структур – Федеральной службы судебных приставов, ФСИН, СКР, а также ФНС.

Водитель иномарки скончался на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа устанавливают обстоятельства и детали произошедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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