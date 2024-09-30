Семья южноуральцев с тремя маленькими детьми увязла на машине в болоте

Пятерым жителям Челябинской области понадобилась помощь спасателей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, в воскресенье, 29 сентября, запланированная поездка к источнику в Карталинском районе обернулась уроком по выживанию в природной среде сразу для 5-ти человек, в том числе и троих малышей.
Семья из поселка Локомотивный после обеда выехала на личном автомобиле на природу. Но в районе села Анненское южноуральцы сбились с пути и не могли найти нужную дорогу. В быстро наступивших вечерних сумерках машина увязла в непроходимой болотистой низине.
А когда родители решились обратиться за помощью, то обнаружили, что еще и оказались в районе, не доступном для сотовой связи.
Только в 9 часов вечера глава семейства все же смог дозвониться до диспетчеров 112. Чтобы поймать устойчивый сигнал, ему пришлось отойти от машины, найти высокое дерево, взобраться наверх и там передать сообщение о ЧП.
На помощь к семье выехали спасатели Локомотивного отряда областной ПСС, сотрудники полиции и пожарной охраны. Благодаря совместным усилиям, в ходе обследования всех имеющихся в районе ЧП полевых и лестных дорог, семью удалось обнаружить в низине и эвакуировать к дороге.
К счастью, угрозы жизни и здоровью малышей удалось избежать. Все трое детей, младшему из которых не исполнилось и года, спасательной операции даже не увидели, так как мирно спали в машине.
Челябинск, Виктор Елисеев
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