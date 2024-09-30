Отопительный сезон в Челябинске начнется при летней температуре

Бабье лето задержится в Челябинске еще на пару дней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем воздух в областном центре прогреется до плюс 22 градусов, в первый день октября будет чуть холоднее – плюс 21. А в среду, 2 октября, резко похолодает: днем будет не выше +12. Но потом температура снова начнет постепенно подниматься, и в субботу, 5 октября, ожидается +16. Ночные показатели на всю неделю останутся в положительной зоне.

Несмотря на относительно теплую погоду, городские власти не намерены отменить ранее принятое решение о начале отопительного сезона с 1 октября. Как сообщили в мэрии, с завтрашнего дня все теплоносители будут переведены в плановый режим и начнется постепенное заполнение системы.

Напомним, согласно нормативам, отопительный сезон должен начаться после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 суток будет составлять менее плюс 8 градусов Цельсия. 1 октября этот показатель составит плюс 14 – плюс 17 градусов. В мэрии заявляют, что процесс подключения тепла займет около недели. А в следующий понедельник,7 октября, норматив уже будет соблюден. При этом чиновники обещают регулировать температуру подаваемого теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице.

Челябинск, Павел Зварзин

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