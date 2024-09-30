В Челябинске огласили назвали дату конкурса по выбору мэра города

Конкурс по выбору главы Челябинска пройдет в ноябре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официально выборы мэра Челябинска городская Дума объявит завтра. Вопрос об этом включен в повестку заседания муниципального парламента.

Согласно проекту думского постановления, конкурс на замещение должности градоначальника стартует 7 октября. До 17 октября комиссия будет принимать документы потенциальных претендентов.

Сам конкурс запланирован на 7 ноября текущего года.

После того, как конкурсная комиссия определится с кандидатами, они предстанут перед депутатами Челябинской городской Думы, которые и выберут главу города. Предварительно, это может произойти 12 ноября.

Напомним, 24 сентября Челябинская городская дума приняла отставку прежнего мэра Натальи Котовой. Чиновница сложила полномочия после того, как губернатор Алексей Текслер назначил ее своим представителем в Совете Федерации.

Временно исполняющим обязанности градоначальника гордума утвердила вице-мэра Александра Астахова, курировавшего до этого коммунальное хозяйство Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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