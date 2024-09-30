Южноуралец лишился 1,7 миллиона рублей, решив пересчитать трудовой стаж

Мошенники обманули жителя Пласта на 1,7 миллиона рублей, сообщив об ошибке в расчете трудового стажа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, очередной жертвой мошенников стал 60-летний житель Пласта.

По словам мужчины, ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей Социального фонда, и сообщила об ошибке в расчете его трудового стажа.

Для ее исправления ему предложили записаться на личный прием в региональном отделении учреждения, а для подтверждения записи – назвать коды, поступившие в процессе разговора на его мобильный телефон. Это позволило мошенникам получить доступ к личному кабинету южноуральца на портале Госуслуг.

Далее мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности сервиса и предупредил о замеченных подозрительных действиях с его аккаунта. Чтобы их предотвратить, собеседник предложил скачать на телефон антивирус.

В мессенджере ему отправили ссылку для его скачивания. Пройдя по ссылке, он, как потом оказалось, скачал программу удаленного доступа к телефону, с помощью которой злоумышленники вошли в приложения банков и вывели со счетов 1 миллион 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам кражи с банковского счета.

️Полицейские напоминают, что представители любых организаций, в том числе банковских, сотрудники правоохранительных органов или государственных услуг не звонят гражданам по мессенджеру и не могут запрашивать персональные данные, а также предлагать перевести деньги на какие-либо банковские счета.

«Если незнакомец запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из СМС-сообщений, он – мошенник, – подчеркивают в региональном полицейском главе. – Следует немедленно прервать общение и заблокировать абонента».

Любое сообщение или телефонный звонок, подталкивающий к переводу денег, к любым манипуляциям с банковской картой, а также передаче конфиденциальных данных должны насторожить, заявляют в полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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