В центре Челябинска выставили на продажу недострой

В центре Челябинска выставили на продажу недостроенное здание. Об этом сообщил вице-мэр Валерий Смирнов.

Как уточнили РИА «Новый День» в мэрии, речь идет об объекте с кадастровым номером 74:36:0708003:855, который по решению Арбитражного суда изъят у ООО «Каскад». Он расположен напротив дома №7 по Свердловскому проспекту с восточной стороны.

Степень готовности объекта составляет 15%, площадь –около 8 тыс 655 квадратных метров.

Недострой уже выставляли на продажу год назад. Тогда первоначальная цена составляла 22 млн 101 тысячу рублей. Сейчас стартовая цена лота поднялась до 22 млн 981 тыс рублей.

Согласно статусу земельного участка, на котором расположен объект, возвести здесь можно либо здание многофункционального назначения, либо гостиницу квартирного типа.





Челябинск, Павел Зварзин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube