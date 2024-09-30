Челябинская гимназия пыталась уменьшить компенсацию ученику, сломавшему ногу на скользком тротуаре

В Челябинске руководство школы попыталось оспорить решение суда о выплате компенсации ученику, получившему травму на территории учебного заведения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, областной суд рассмотрел апелляционную жалобу гимназии №96 на решение Металлургического районного суда Челябинска о взыскании компенсации морального вреда.

12-летний ученик образовательного учреждения, поскользнувшись на наледи у крыльца школы, получил закрытый перелом бедра со смещением.

Поскольку инцидент произошел вследствие ненадлежащего содержания территории учебного заведения, прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного школьнику.

В апреле текущего года райсуд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с гимназии в пользу ученика 300 тысяч рублей.

️Судебное решение обжаловало руководство образовательного учреждения, заявив, что сумма компенсации необоснованно завышена.

Судебная коллегия Челябинского областного суда по гражданским делам в удовлетворении требований о снижении размера компенсации отказала.

Решение вступило в законную силу, за его исполнением установлен контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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