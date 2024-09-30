Прокуратура начала проверку ЧП с лифтом в челябинской новостройке

В новостройке в Челябинске едва не рухнул лифт.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска начало проверку информации о падении лифта в доме №109 по улице Университетской Набережной в ЖК «Академ Riverside», в кабине которого находился ребенок.

Об инциденте сообщили в социальных сетях. По словам жителей, когда в кабину зашел 12-летний мальчик, в лифте погас свет, и он едва не рухнул. Когда перепуганный ребенок выбрался из кабины устройства, он рассказал соседям, что лифт неисправен. Впрочем, сам лифт не упал, отмечают горожане. А школьник мог просто напугаться отключения света.

«Прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства, даст оценку работе управляющей компании и действиям должностных лиц, ответственным за исправное состояние лифтового оборудования, – сообщил в надзорном ведомстве. – При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Дом, в котором произошло ЧП, был сдан в эксплуатацию в прошлом году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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