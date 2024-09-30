В двух районах Челябинска закроют движение трамваев

Закрывается движение трамваев на ЧТЗ и в Ленинский район Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», ограничения связаны с продолжающимся ремонтом трамвайного узла «Детский парк» и путей на проспекте Ленина.

На время работ будет закрыто движение в сторону центра по крайней правой полосе от улицы Рождественского до улицы Горького и по двум правым полосам на перекрестке Рождественского-Ленина.

Движение автобусов и троллейбусов по проспекту Ленина и Рождественского останется без изменений. А вот трамваи с 23 часов 30 сентября до окончания работ будут направлены:

№15 – Чичерина – Горького – Депо № 1;

№22 – Чичерина – Кирова – Карла Маркса – Депо № 1.

Трамвай №18 временно отменяется.

Челябинцам рекомендуют пользоваться: автобусами №№ 18, 19, 91, троллейбусом №10, трамваем №12, который будет ходить каждые 6 минут. Также продолжает работу компенсационный автобус КМ3 «Теплотехнический институт – Харлова».

Челябинск, Виктор Елисеев

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