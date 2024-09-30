Магнитогорский «Металлург» расторг контракт со спортивным директором клуба

Спортивный директор ХК «Металлург» ушел в отставку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Металлург», руководство хоккейного клуба и спортивный директор Сергей Гомоляко достигли соглашения о прекращении сотрудничества. Действие договора между клубом и функционером прекращено по обоюдному согласию сторон.

«Сергей Гомоляко решил взять паузу и отдохнуть от хоккейной деятельности. Мы уважаем решение Сергея Юрьевича. Работа спортивного директора – тяжелый труд, в том числе и в эмоциональном плане. За почти четыре года в клубе Сергей Юрьевич приложил руку к созданию двух разных составов, один из которых стал чемпионом, а другой – остановился в шаге от золота», – прокомментировал директор «Металлурга» Алексей Жлоба.

Функции спортивного директора временно возложены на Алексея Жлоба. Сейчас руководством клуба ведется работа по поиску кандидатов на вакантное место. Рассматриваются различные варианты.

Напомним, начала сезона 2024-2024 годов в КХЛ оказалось для «Магнитки» крайне неудачным. В 10 матчах с начала регулярного чемпионата клуб потерпел 7 поражений, выиграв всего в 3 матчах. При этом лишь одну игру магнитогорцы выиграли в основное время, еще по одной победе они одержали в овертайме и после серии буллитов. В итоге с 6-ю очками команда занимает только 11-е место в Восточной конференции КХЛ, оставаясь пока за пределами плей-офф.

Сергей Гомоляко родился в 1970 году в Челябинске. В детстве переехал в Уфу, где и начал заниматься хоккеем. Карьеру игрока начал в 16 лет в магнитогорском «Металлурге», выступавшем тогда в первой лиге чемпионата СССР по хоккею. Уже в следующем сезоне он перешел в челябинский «Трактор», за который и выступал до 1995 года. В 1995 году вернулся в «Металлург».

В 2000 году покинул Южный Урал, но в сезоне 2002-2003 годов вернулся в Магнитогорск, успев перед этим поиграть за «Ладу» (Тольятти), «Северсталь» (Череповец), «Химик» (Воскресенск) и «Мечел» (Челябинск). Впрочем, это уже был закат игровой карьеры южноуральского хоккеиста. Отыграв по одному сезону за «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев», два заключительных сезона он провел в составе «Мечела».

В 2006 году началась карьера Сергея Гомоляко в качестве тренера. С октября 2011 года он – тренер магнитогорского «Металлурга». С 2012 года – помощник главного тренера, менеджер по селекции. С марта 2013 года по сентябрь 2014 года – начальник команды «Металлург».

С сентября 2014 года по октябрь 2016 года занимал пост вице-президента по хоккейной деятельности в челябинском «Тракторе». В 2018-2019 годах работал заместителем главы скаутской службы сборных команд России и менеджером по селекции и развитию молодых игроков санкт-петербургского СКА. В 2019-2020 годах занимал пост спортивного директора ХК «Сочи». В декабре 2020 года стал спортивным директором ХК «Металлург».

Как игрок Сергей Гомоляко в составе «Металлурга» становился чемпионом России 1999 года, серебряным призером 1998 года, бронзовым призером чемпионата МХЛ 1993 и 1994 и России 2000 года, чемпионом Евролиги 1999 и 2000 годов. В качестве функционера стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (в 2014 и 2024 годах), чемпионом России 2024, а также серебряным медалистом Кубка Гагарина и чемпионата страны 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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