Автобусный маршрут, связывающий северо-запад Челябинска с Сосновкой, меняет схему движения

Автобус №51 в Челябинске меняет маршрут.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МУП «СОД», с 1 октября изменится трасса движения маршрута №51 «Братьев Кашириных – Сосновка».

Теперь автобус будет следовать по улице Университетская Набережная в обе стороны.

Прямой путь: Молодогвардейцев (по Ун. Набережной) – Университетская Набережная – Чичерина – Братьев Кашириных – Сосновка.

Обратный путь: Сосновка – Братьев Кашириных – Чичерина – Университетская Набережная – Молодогвардейцев (конечная).

Челябинск, Виктор Елисеев

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