В Челябинске отменяют троллейбусный и автобусный маршруты

Прекращают работу троллейбус №17 и автобус №40 в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», с 1 октября из-за высокого износа старых троллейбусов временно отменятся маршрут 17.

Ранее из-за недостатка подвижного состава на линию могли выходить лишь 4-6 машин с интервалом движения 20 – 60 минут.

С завтрашнего дня горожанам предлагается пользоваться автобусами №№ 18, 22а, 51, 64 и трамваем №16.

Кроме того, с 1 октября прекращается работа автобусного маршрута №40 «Университетская Набережная – пос. АМЗ», действовавшего по регулярному тарифу. Причина – в низкой востребованности направления. Так, в мае 2024 года перевозчик выполнил план перевозок на 37%, в июне – на 44%, в июле – на 18%, в августе – на 29%.

Теперь на северо-западе Челябинска по Комсомольскому проспекту челябинцам придется пользоваться троллейбусом №12 «АМЗ – Молдавская». В настоящее время на маршрут выходят 18 новых троллейбусов с интервалом 8 минут в часы пик.

На Университетской Набережной – автобусами №26 «ЧВВАКУШ – ЮУрГУ», №214 «Братьев Кашириных – Прудный», а также автобусом №51 «Братьев Кашириных – Сосновка».

Жители поселка АМЗ могут воспользоваться автобусами №5 «Пос. АМЗ – ЧКПЗ» и №51.

«Указанные маршруты обеспечивают пассажирам возможность доехать до основных пересадочных узлов (остановки «ТК Кольцо», «Доватора», «Алое поле», «Проспект Победы», «Гостиница «Виктория», «24-й микрорайон», «25-й микрорайон»), где можно совершить пересадку и доехать до пункта назначения», – заявили в «Организаторе перевозок Челябинской области».

Челябинск, Виктор Елисеев

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