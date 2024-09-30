Троллейбус №7 в Челябинске вновь меняет маршрут

Троллейбус №7 вновь перестанет ходить в Металлургический район Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе «Организатора перевозок Челябинской области», на время работ на контактной сети по Свердловскому проспекту троллейбус №7 будет направлен по трассе АМЗ – ДС «Юность».

Измененная схема движения будет действовать с 1 по 10 октября.

Отметим, что на свой прежний маршрут данный троллейбус вернулся лишь 11 сентября – после почти месячного перерыва.

Челябинск, Виктор Елисеев

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