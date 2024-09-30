«Металлург» заканчивает домашнюю серию победой

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене обыграл «Ладу» из Тольятти – 2:1.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», магнитогорские хоккеисты уверенно начали встречу.
На 9-й минуте матча хозяева реализуют большинство: Александр Петунин замыкает розыгрыш Робина Пресса и Даниила Вовченко – 1:0.
В начале второго периода отличился молодой нападающий «Магнитки» Борис Осипович. Дебютировавший в играх КХЛ в феврале текущего года нападающий забил первую свою шайбу в лиге, ассистировал ему в этом Егор Коробкин – 2:0.
«Металлург» продолжал контролировать игру практически до финальной сирены. Однако в последние минуты встречи болельщики магнитогорского клуба испытали неприятные чувства: на 57-й минуте на скамью штрафников с интервалом в 20 секунд отправились сразу двое игроков хозяев, и за 2 минуты 2 секунды до сирены форвард «Лады» Егор Черников реализовал подавляющее численное преимущество – 1:2.
Но «Металлург» сумел удержать минимальное преимущество до финала.
Магнитогорцы одерживают четвертую победу с начала сезона, и вторую – в основное время – 2:1.
3 октября «Магнитка» встретится с ЦСКА в Москве.
Челябинск, Виктор Елисеев
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