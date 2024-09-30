Челябинцы стали на Урале лидерами по общению в соцсети VK

В Челябинской области доля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года выросла вдвое. Активность челябинцев в VK также увеличилась. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.

По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов жители Челябинской области тратят в VK – 22% (это самый высокий показатель VK среди регионов Урала), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 3,5 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 5,3% мобильного интернета, то теперь его доля составляет 11%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.

В то же время на TikTok сейчас приходится 5,8% мобильного интернета, использованного южноуральцами, с августа 2022 года его доля сократилась на 3,4 процентных пункта. Еще 5% занимает «Кинопоиск» а 1,3% – WhatsApp. Популярность «Одноклассников» снижается – за год доля соцсети в структуре потребления в регионе упала до 1,7% (снижение на 25%). Также порядка четверти объема мобильного интернета сегодня – это различный трафик в веб-браузерах пользователей.

Чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, специалисты МегаФона модернизировали свою транспортную инфраструктуру. Так, пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14%, а с VK – на 12%.

«Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента», – отмечает директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

Челябинск, Павел Зварзин

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