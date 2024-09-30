Бывшего депутата оштрафовали за подделку документов

Депутат районного совета в Челябинске не стал оспаривать решение о штрафе за подделку документов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Центральный районный суд Челябинска прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении депутата Металлургического районного совета, обязав его выплатить штраф. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Напомним, челябинца, представлявшего в райсовете партию «Справедливая Россия», задержали ночью в январе текущего года в центре города. Во время проверки документов он предъявил инспекторам ДПС поддельные паспорт гражданина Киргизии и водительское удостоверение на свое имя, предоставляющее право на управление транспортным средством категории «В» на территории России. Как оказалось, документы он купил после того, как был лишен своих водительских прав.

Вину в совершении преступления парламентарий признал, от дачи показаний отказался.

Однако, так как преступление он совершил впервые, судья, сославшись на статью 25.1 УПК РФ, решил прекратить уголовное дело, оштрафовав южноуральца на 100 тысяч рублей.

С момента вынесения решения о прекращении уголовного дела прошло уже больше месяца, но ни одна из сторон его не оспорила, а потому оно вступило в силу.

Между тем, сам челябинец уже простился с депутатскими корочками: Металлургический районный совет депутатов был расформирован в связи с истечением его полномочий и реформой муниципального управления в Челябинске.

Челябинск, Виктор Елисеев

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