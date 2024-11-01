Пять человек погибли и больше полусотни пострадали к ДТП в Челябинской области за неделю

Больше 50 ДТП зафиксировали в Челябинской области меньше, чем за неделю.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за последнюю, неполную, неделю октября в регионе зарегистрировано 51 ДТП, в которых 55 человек получили травмы и 5 погибли.

Так, 27 октября года около 12 часов дня на 1595 км автодороги М-5 «Урал» 58-летний водитель автомобиля «Донг Фэнг» с полуприцепом столкнулся с другим большегрузом, а тот наехал на третий. Водитель автомобиля «Донг Фэнг» от полученных травм скончался на месте происшествия.

30 октября около 9 часов вечера на автодороге «Западный Обход Челябинска» также 58-летний мужчина за рулем «Тойоты Королла» при выполнении разворота с правой обочины не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «Ситрак» с полуприцепом под управлением 53-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки и его 62-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.

Напомним, еще одно страшное ДТП произошло ночью 31 октября в Ленинском районе Челябинска. Здесь столкновение фуры и легковушки унесло жизни двух человек, еще двое пострадали.

Госавтоинспекция региона призывает водителей к осторожности на дорогах, особенно в темное время суток и при плохих погодных условиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube