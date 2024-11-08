Чиновник vs певец алкоголя: в Нязепетровском округе выбрали первого главу

Выборы главы Нязепетровского муниципального округа прошли без сюрпризов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 8 ноября, собрание депутатов Нязепетровского муниципального округа (в этом году был образован в границах ранее существовавшего одноименного района) выбрали первого главу нового муниципалитета.

Главой округа стал Сергей Кравцов, с 2020 года руководивший Нязепетровским районом. Отметим, что решение депутатов было предрешено: в финале, помимо Кравцова, принимал участие директор муниципального учреждения культуры Анатолий Устинкин, считавшийся с самого начала техническим кандидатом.

Интересно, что 38-летний руководитель системы клубов Нязепетровского округа известен как поэт-любитель. В сети интернет какое-то время бродили его стихотворения, вызывавшие неоднозначную реакцию: ряд из них был посвящен алкоголю, а в одном из стихотворений, с красноречивым названием «Исповедь алкоголя», лирический герой даже признавался в пагубной зависимости. Это оживило избирательную кампанию, но на ее итог никак не повлияло.

Сергей Кравцов родился в 1982 году в Нязепетровске. В 1999 году окончил школу с серебряной медалью. В 2004 году окончил Южноуральский государственный университет по специальности «Сервис автомобилей и фирменное обслуживание». В 2005 году получил второе высшее образование в том же университете по специальности «Финансы и кредит», а в 2009-м – там же высшее юридическое образование.

В 2003-2005 годах работал на хлебокомбинате имени Григоровича оператором фасовочной линии. С 2004 по 2005 год – ведущим инженером в фирме ООО «Блек-Бокс» (Челябинск).

В 2005 году вернулся в Нязепетровск, где до 2009 года работал на «Нязепетровском краностроительном заводе» в должности заместителя генерального директора по промышленной безопасности, а с 2009 по 2015 год – главным механиком Челябинского филиала МУП Водоканал СПЭСВТВ.

В октябре 2015 года избран председателем собрания депутатов Нязепетровского района. В декабре 2020 года стал главой муниципалитета.

Челябинск, Виктор Елисеев

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