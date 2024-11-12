На рынке новостроек в Челябинске не продано больше полумиллиона квадратных метров

Первичный рынок многоквартирного жилья в Челябинске близок к затовариванию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непроданные остатки в строящихся жилых комплексах столицы Южного Урала составили 9 тысяч 694 квартиры общей площадью 530,9 тысячи квадратных метров, подсчитал сервис цифровой аналитики «Объектив.рф».

В этот показатель входят квартиры, выставленные девелоперами на продажу (экспозиция), забронированные покупателями, но еще не прошедшие регистрацию по договору долевого участия, а также резервы – лоты, которые застройщики пока не вывели в продажу или сняли с продажи как маркетинговый резерв.

В среднем с января по октябрь 2024 года на рынке Челябинска продавалось 328 квартир в месяц, отмечают авторы исследования. Так что для реализации всего товарного запаса потребуется около 2,5 лет. «Этот показатель позволяет говорить о том, что первичный рынок многоквартирного жилья близок к стадии насыщения, однако о затоваривании говорить пока рано, – комментируют представители сервиса. – Тем не менее, ситуация может измениться, и весьма скоро».

Во всяком случае, существенное снижение спроса на квартиры в новостройках уже заметно – среднемесячное количество сделок с момента отмены льготной ипотеки (июль-сентябрь 2024 года) демонстрирует снижение на 37% по сравнению с январем-сентябрем этого же года, отмечают авторы исследования.

Напомним, стало известно о существенном снижении объемов выданной ипотеки на Южном Урале: в сентябре текущего года в регионе было оформлено на 5,7% меньше ипотечных кредитов, чем в августе и 2,5 раза меньше, чем в сентябре 2023 года, ставшем рекордным месяцем на рынке ипотечного кредитования.

Челябинск, Виктор Елисеев

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