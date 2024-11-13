Больше 800 человек эвакуировали из школы в Челябинске

В челябинской школе вспыхнул пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о сработке системы оповещения о пожаре в 116-й школе Челябинска поступило сегодня, 13 ноября, в экстренные службы.

По прибытии пожарные установили, что на первом этаже в раздевалке горели вещи на площади 2 квадратных метров.

Еще до прибытия подразделений МЧС России сотрудники учебного заведения ликвидировали возгорание при помощи порошкового огнетушителя. Самостоятельно эвакуировались 830 человек, в том числе 800 учащихся. Пострадавших нет.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Отметим, что образовательное учреждение уже попадало сегодня в новостную повестку. Родители одного из учеников заявили о фактической дискриминации школьников, питающихся по льготам. По словам челябинцев, таких детей усаживают в столовой за отдельный стол, а их меню отличается от рациона учеников, питающихся за «свои» деньги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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