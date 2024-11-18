«Легкость в мыслях необычайная»: глава района Челябинска, где ребенок упал в кипяток, не заметил серьезных аварий на своей территории

Мэр Челябинска отчитал главу Курчатовского района за излишний «позитив».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», временно исполняющему полномочия главы Челябинска Алексею Лошкину явно не понравилось заявление руководителя администрации Курчатовского района Сергея Антипова, что серьезных аварий на подведомственной ему территории не произошло.

Чиновник сказал об этом в ходе сегодняшнего аппаратного совещания. Между тем, вчера, 17 ноября, именно в Курчатовском районе, во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту, произошла авария на тепловых сетях, в результате которой пострадал 11-летний мальчик: школьник упал в яму с кипятком, образовавшуюся на месте порывы тепловой магистрали. С ожогом 30% кожного покрова ребенка доставили в больницу. По факту получения школьником ожогов возбуждено уголовное дело.

Видимо, бодрый отчет главы района несколько озадачил врио мэра. Алексей Лошкин напомнил подчиненному, что на место инцидента выезжал вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов, который держал градоначальника в курсе происходящего «до 23:30». А вот главу района мэр Челябинска у дома, где произошло ЧП, не заметил, подчеркнул он. «Вы говорите, серьезных аварий не случилось, – с недоумением отметил чиновник. – А что для вас тогда серьезное должно быть?»

Сергей Антипов попытался оправдаться, сказав, что имел ввиду отсутствие аварий «на сегодня». Но градоначальник дал понять, что оправдания не принимаются.

После этого мэр попросил руководителей районных администраций лично контролировать, вне зависимости от времени суток и дня недели. «Это поручение», – подчеркнул он.

Отметим, что это далеко не первый случай излишне «позитивного» отношения Сергея Антипова к проблемам на территории Курчатовского района. Так, при предыдущем мэре Челябинска Наталье Котовой глава района не раз отчитывался о противодействии незаконной торговле на его территории, за что выслушивал выговоры градоначальницы, которой регулярно жаловались на засилье «нелегалов» на общественных площадках в Курчатовском районе.

Отметим, что Сергей Антипов давно уже славится «легкостью необычайной», с которой относится к возникающим в районе проблемам, то ли предпочитая не слишком обращать ни нах внимание, то ли считая, что после их купирования сообщать о них не стоит. Впрочем, при всем обилии претензий, не раз и не два сыпавшихся на голову чиновника, он продолжает руководить районом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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