В России резко снизились объемы выдачи кредитных карт

В Челябинской области резко снизились объемы выдачи кредитных карт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в октябре, согласно данным Национального бюро кредитных историй, южноуральцам выдали 38,2 тысячи кредиток. Это на 18% меньше, чем в сентябре.

Ситуация на Южном Урале в общем соответствует общероссийской тенденции: в октябре в стране было выдано 1,58 млн новых кредиток, что на 16% меньше, чем месяцем ранее.

Лидером по сокращению стал Ханты-Мансийский автономный округ, где число выданных кредитных карт сократилось более чем на 27%, на втором месте Кемеровская область (минус 24,5%), на третьем – Тюменская область (минус 21,5%).

В целом, снижение числа выданных кредиток в России отмечается уже пятый месяц. При этом траты россиян по кредитным картам в августе выросли до максимума.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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