Траты россиян по кредитным картам выросли до максимума

В России граждане резко увеличили траты по кредитным картам. По словам аналитиков, россияне стали активнее использовать кредитки для повседневных трат, откладывая перевод накоплений с вкладов и счетов.

В августе 2024 года жители РФ стали активнее использовать доступные им лимиты по кредитным картам, передает РБК. Как следует из статистики бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в этот месяц увеличился на 1,9 п.п., до 33,9%. И сам показатель, и величина прироста достигли максимума с начала 2022 года.

Россияне почти непрерывно наращивали долю используемого лимита по картам с августа прошлого года. При этом средний чек в сегменте кредиток сокращался с октября прошлого по январь этого года, а потом быстро восстанавливался, обновив максимум в июле – 113,1 тыс. рублей.

Неочевидный фактор, влияющий на утилизацию кредитных карт, – высокие ставки по депозитам и накопительным счетам. «Можно предположить, что рост утилизации связан с ростом потребительских цен, то есть количество трат могло остаться прежним, а суммы совершенных операций по картам увеличились вслед за ценами», – допускает гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Кроме того, клиенты могли тратить одобренные ранее суммы на отпуск, ремонт и прочие бытовые нужды, рассчитывая закрыть задолженность в льготный период, что выгодно в условиях высоких процентных ставок по коротким вкладам и накопительным счетам. При этом покрытие долга кредитки производится за счет средств, которые хранились на депозите.

Вместе с тем, рост уровня утилизации кредитных карт в августе, вероятно, вызван увеличением финансовой нагрузки на заемщиков. Платеж по всем кредитным продуктам с начала года вырос с 40 тыс. до 42,6 тыс. рублей. Соответственно, заемщики, имеющие доступ к текущим картам, начинают использовать их активнее при снижении доступа к новым кредитным продуктам.

По данным Центробанка в конце прошлого года пользователей кредитных карт в России впервые стало больше, чем граждан с потребкредитами, – 27 млн человек. Всего в стране на 1 января 2024 года насчитывалось 50 млн заемщиков, из которых 34,8% имели три и более кредита одновременно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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