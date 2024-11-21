Не справился с кипятком: глава Курчатовского района Челябинска ушел в отставку

Глава Курчатовского района Челябинска Сергей Антипов ушел в отставку.

«22 ноября его последний рабочий день в должности, – сообщили РИА «Новый День» в мэрии. – Полномочия главы возложены на заместителя главы района Константина Матыгина».

Напомним, в начале надели Антипов подвергся резкой критике со стороны главы администрации города Алексея Лошкина: на аппаратном совещании в понедельник глава района заявил, что серьезных аварий на подведомственной ему территории на минувшей неделе не произошло.

Между тем, накануне совещания именно в Курчатовском районе, во дворе дома №112 по Комсомольскому проспекту, произошла авария на тепловых сетях, в результате которой пострадал 11-летний мальчик: школьник упал в яму с кипятком, образовавшуюся на месте порывы тепловой магистрали. С ожогом 30% кожного покрова ребенка доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Бодрый отчет Антипова возмутил градоначальника, который напомнил: на место инцидента выезжал вице-мэр по ЖКХ Александр Астахов, который сообщал о происходящем «до 23:30». А вот главу района мэр Челябинска у дома, где произошло ЧП, не заметил, подчеркнул Лошкин. «Вы говорите, серьезных аварий не случилось, – с недоумением отметил чиновник. – А что для вас тогда серьезное должно быть?»

Челябинск, Павел Зварзин

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