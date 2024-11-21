Не обнадежил: новый мэр не обещал челябинцам быстрых решений и кардинальной смены команды

Алексей Лошкин провел первую пресс-конференцию в роли главы Челябинска и рассказал журналистам, какие проблемы города считает основными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник, видимо, еще не слишком привык к публичности (прежняя должность председателя контрольно-счетной палаты Челябинской области излишней открытости не предполагала), а потому изначально в пресс-службе мэрии заявили, что общение с журналистами продлится всего час. Примерно в это время мероприятие и уложилось.

Но за это время чиновник успел обозначить пять главных, по его мнению, проблем города. Это ЖКХ, содержание дорог, засилье коммерческих киосков, общественный транспорт и реновация.

Впрочем, быстрого решения проблем Алексей Лошкин не обещал. «Проблема ЖКХ назрела не вчера, я неоднократно подчеркивал, что не волшебник и не могу одномоментно починить все трубопроводы. Тем не менее, работа в этом направлении должна идти», – подчеркнул градоначальник, обсуждая самую популярную, если верить обращениям, тему в городе.

На удивление, вторым острым вопросом оказалась проблема нестационарных торговых объектах. Как отметил чиновник, в обращениях к нему горожане больше жалуются только на ЖКХ. «Ларьки, которые создают вокруг себя грязь, мусор, тут надо наводить порядок, – уверен г-н Лошкин. – Дали мне по ним информацию, я посмотрел. У нас две тысячи объектов на территории, половина на карту не нанесены. С этим нужно работать. Если нам что-то с правовой точки зрения мешает, то надо это менять».

Еще одна задача властей на будущее – реновация городской среды. Это единственная возможность кардинально решить проблему ветхо-аварийного фонда, считает чиновник. «Бывает такое, что у дома уже крыша отвалилась, а по программе его должны расселять только через 10 лет. И что, людям 10 лет жить на улице? Это невозможно», – отметил Алексей Лошкин. Решать такие вопросы предполагается индивидуально. Но именно реновация и комплексное развитие территории может стать эффективным инструментом, в том числе, для решения этой проблемы.

Стоит отметить определенную неторопливость градоначальника. Чиновник не спешит обрушиваться с критикой, к примеру, на подрядчиков и дорожных рабочих. Так, признав, что тротуары в Челябинске, действительно, скользкие, мэр заговорил не о том, что их не чистят вовремя, а о температурных качелях.

«Мне кажется, особенности перепадов погоды сегодня в какой-то степени усложняют работу подрядчикам. И техника ездит, и ручной труд применяется, и противогололедные средства. Работа в этом направлении будет продолжена», – заявил градоначальник.

Столь же неторопливо глава города обещал подходить к кадровой политике. Конечно, новые отставки и назначения в администрации будут, признал чиновник. Но кардинальных перестановок ожидать вряд ли стоит. «Я назову это текущей ротацией, стечением обстоятельств, – заявил он. – Я не сторонник эмоциональных решений, при назначении новых руководителей буду руководствоваться принципом справедливости, роста внутри компании, так сказать».

Впрочем, некоторые инициативы могут вызвать и определенные недоумения. Например, г-н Лошкин признался, что подумывает об объединении в одной структуре вопросов градостроительства и управления имуществом. «Это позволит ускорить связанные процессы, но есть другая сторона медали – есть определенные риски, риски соблазнов, искушений», – отметил мэр.

Однако в данном случае чиновник, видимо, по привычке рассуждал как аудитор. Возможно, упустив из виду, что, например, начальник ныне существующего управления архитектуры и градостроительства, по традиции, также имел статус главного архитектора города. Что как бы намекало: управление должно не в последнюю очередь думать об эстетическом облике Челябинска.

Хотя нельзя сказать, что эстетика чужда чиновнику. Во всяком случае, Алексей Лошкин не смог пройти мимо темы «ребер Дубровского», заявив: «мне бы хотелось, чтобы на этом месте реализовали красивый проект». Напомним, что и губернатор Алексей Текслер на заре челябинской карьеры, в апреле 2019 года, признавался, что не совсем понимает, зачем городу и региону такой дорогостоящий проект. А в декабре 2020-го сообщал, что на злополучных «ребрах» планируется построить концертный зал, а также дворец торжеств и бракосочетаний. Прошло 4 года: дворца нет, ребра на месте. И теперь их критикует очередной челябинский мэр.

Высказался Алексей Лошкин и по поводу светящегося навеса над Кировкой, повергающего многих горожан в состояние легкого шока. «Идея была классная, но что-то пошло не так», – оценил новый мэр недешевую инициативу своей предшественницы. И заявил, что проект улучшения инсталляции уже рассматривается. Почему в городе тратятся деньги на бессмысленные световые потолки и светящиеся деревья, вместо того, чтобы нормально осветить тротуары и дороги хотя бы центре, новый глава Челябинска не пояснил.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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