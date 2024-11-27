В Челябинск прибыл генеральный прокурор России

В Челябинск прилетел генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», свой визит он начал с возложения венка к Вечному огню.

Далее глава надзорного ведомства планирует встретиться с представителями бизнес-сообщества и провести личный прием жителей региона.

Напомним, прием организован в здании областной прокуратуры на улице Карла Маркса – 76. Накануне там уже работали представители Генпрокуратуры РФ.

Челябинск, Павел Зварзин

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