В Челябинск прибыл генеральный прокурор России

В Челябинск прилетел генеральный прокурор России Игорь Краснов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», свой визит он начал с возложения венка к Вечному огню.
Далее глава надзорного ведомства планирует встретиться с представителями бизнес-сообщества и провести личный прием жителей региона.
Напомним, прием организован в здании областной прокуратуры на улице Карла Маркса – 76. Накануне там уже работали представители Генпрокуратуры РФ.
Челябинск, Павел Зварзин
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