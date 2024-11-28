В России могут продлить молодость до 60 лет

В России могут продлить молодость до 60 лет – об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».

«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет, – сообщила она. – Я думаю, что с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро до 60 будут всё молодые люди, потому что совершенно меняются возрастные периоды».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно актуальной классификации ВОЗ, молодыми сегодня считаются люди в возрасте 18-44 лет;

средний возраст – 45-59 лет;

пожилой возраст – 60-74 года;

старческий возраст – 75-90 лет;

долголетие – 90 и более лет.

Скворцова отметила, что процессы возрастного омоложения в России соответствуют общемировым тенденциям.

Добавим: сегодня же появилась информация, что ученые нашли способ продлить жизнь человека до 100 и более лет за счет митохондриального переноса ДНК.

Москва, Игорь Юров

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