Хоккейный клуб «Трактор» презентовал новую систему продажи билетов, с помощью которой попытается решить давно назревшую проблему. Схему апробируют на матче с ХК «Автомобилист», намеченном на 5 декабря.

Как уже сообщал «Новый День», южноуральцы неоднократно жаловались, что не могут попасть на домашние игры челябинской команды.

«Реализация билетов на домашние матчи будет происходить двумя способами. Онлайн: на официальном сайте клуба через личный кабинет, где необходимо зарегистрироваться заранее – до 2 декабря до 15:00. Покупка билетов будет доступна только зарегистрированным пользователям, – сообщили в ХК «Трактор». – Виджет покупки билетов будет запаролен. Необходимо использовать свой ID в личном кабинете в качестве пароля. Найти свой ID можно в личном кабинете в пуш-уведомлении при входе на сайт, рядом со своим именем в профиле или в верхней строчке при покупке билетов».

В кассах ледовой арены «Трактор» приобрести билеты смогут только льготники – их перечень не изменился.

В принципе, продажу билетов практически полностью перевели в онлайн-режим ранее: приобрести проходки можно было либо на официальном сайте «Трактора» (тоже только через личный кабинет), либо через «Яндекс.Афишу». В кассах ледовой арены продавали только льготные билеты. Однако это не останавливало перекупщиков, и уже через несколько минут после старта продаж от нескольких тысяч проходок оставались лишь единицы.

Челябинск, Павел Зварзин

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