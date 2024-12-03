Челябинке не дают похоронить мать из-за ошибки регистраторов

Челябинка полмесяца не может похоронить мать из-за ошибочного внесения ее в реестр умерших еще три года назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 58-летней жительницей Челябинска родственники простились 22 ноября. Но вместо совершения погребения тело женщины, скончавшейся 19 ноября, вновь отправили в морг.

С тех пор тело остается там. Об этом рассказала дочь покойной в паблике «Текслер, помоги».

По словам горожанки, накануне прощания выяснилось, что по документам она якобы умерла в 2021 году в Магнитогорске.

Об ошибке знали еще два года назад. Медики обнаружили ее в 2022 году, когда пожилая челябинка пришла в поликлинику ставить прививку. Тогда ей сказали, что исправят эту ошибку. Но, видимо, что-то пошло не так.

Поэтому 22 ноября прошло только прощание. После чего тело увезли обратно в морг, где оно находится до сих пор, рассказывает дочь покойной. «Со слов организаторов, в морге им толком не дают никакой информации, ссылаясь на то, что ждут следователя из Магнитогорска», – сетует челябинка. А то решают вопрос с минздравом об ошибке.

«Две недели я не могу похоронить свою маму, я не знаю причину смерти. Справку о смерти не дают, кремировать не дают», – пишет горожанка.

И просит власти региона принять меры по решению этой ситуации в кратчайшие сроки.

Отметим, это не первый случай подобных ошибок. Так, на минувшей неделе СКР начал проверку после того, как жительница Копейска рассказала, что ее супруга признали мертвым в 2020 году. С тех пор лекарства супругу-инвалиду, которые он получал бесплатно, приходится покупать за собственные средства – с льготного обеспечения его сняли очень оперативно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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