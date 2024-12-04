В Челябинской области накрыли банду обнальщиков

В Челябинской области пресекли деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, предварительно установлено, что преступное сообщество было создано в минувшем году. Его члены предоставляли юридическим и физическим лицам нелегальные услуги в финансовой сфере. Основным видом деятельности была закупка и продажа иностранной валюты, что разрешено только зарегистрированным в установленном порядке и имеющим лицензию организациям.

В схеме участвовали несколько человек. Они подыскивали клиентов, занимались мониторингом курсов иностранных валют и проводили операции по их обмену. Доход участников криминального бизнеса составил не менее 280 миллионов рублей.

Следователем следственного подразделения полиции возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 210 УК РФ.

10 предполагаемых участников преступного сообщества задержаны полицейскими при силовой поддержке Росгвардии.

Напомним, сегодня суд избрал меру пресечения владельцам ресторана «Гриль Хаус» и дочери – все трое являются фигурантами дела о незаконном обналичивании средств в крупных размерах.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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