В мэрии Челябинска прокомментировали ЧП с лифтом в многоквартирном доме

Власти Челябинска назвали возможную причину обрушения в ехавшем лифте.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, и.о. главы администрации Ленинского района Ольга Гущина и прокурор района Василий Казанчук побывали в доме №32 по улице Шота Руставели, где накануне стенка лифта рухнула на ребенка.

Чиновники встретились с девочкой и ее мамой. «Они не пострадали, но, конечно же, испугались», – рассказали в городской администрации.

Представители лифтовой организации сообщили, что в апреле текущего года (когда истек срок эксплуатации оборудования) независимой организацией было проведено обследование обоих лифтов, по результатам которого они были допущены к дальнейшей работе.

«Установлено, что неизвестными лицами были выломаны алюминиевые элементы внутренней отделки грузопассажирского лифта. В результате чего и произошло падение одной из стенок. Эту информацию подтверждают и сами жители дома», – заявили в мэрии.

Сейчас этот лифт выведен из эксплуатации для проведения ремонта, который будет выполнен в ближайшие дни. Администрация города держит ситуацию на контроле.

Представители управляющей компании «Ремжилзаказчик» встречу в доме, который они обслуживают, проигнорировали, отметили в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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