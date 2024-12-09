На Южный Урал обрушатся снегопады и метели

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 10 декабря в крайних западных районах региона ожидается сильный снег, на дорогах гололедица, в отдельных районах метели.

Учитывая осадки и гололедицу, южноуральцам рекомендуют воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Если поездка необходима, необходимо соблюдать правила безопасности: избегать резких маневров и перестроений, держать увеличенную дистанцию до транспортных средств, на пешеходных переходах проявлять повышенную осторожность.

В случае поездки на дальнее расстояние нужно обязательно иметь запас топлива, продуктов, заряженный мобильный телефон и теплую одежду.

️Номера вызова экстренных служб: 101 и 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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