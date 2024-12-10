Челябинец, оскорбивший женщину из-за национальности, предстанет перед судом

Прокуратура направила дело челябинца, оскорбившего женщину из-за национальности, в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска провела проверку по обращению местной жительницы и публикациям СМИ об оскорблении женщины на парковке водителем автомобиля.

Напомним, конфликт произошел в конце октября текущего года у входа на территорию поликлиники, расположенной на улице Островского, 81. По словам жительницы Челябинска, она ждала на тротуаре такси, чтобы ехать на госпитализацию, когда на тротуар заехал легковой автомобиль и задел ее бампером.

Затем вместо того, чтобы сдать назад, машина продвинулась вперед и смяла ее сумку. После этого водитель выскочил из авто, но не для того, чтобы извиниться или помочь. На замечания женщины южноуралец отреагировал очень агрессивно. «Он продолжал меня оскорблять неоднократно, повторяя «чурка», «чучело», «вас завезли, чтобы обслуживать нас, русских, я здесь родился, и ты мне ничего не сделаешь», – рассказывает женщина.

Как рассказали представители прокуратуры, история, рассказанная женщиной – казашкой по национальности, всю свою жизнь прожившей в России, подтвердилась.

Прокурором в отношении водителя возбуждено административное дело по факту оскорбления.

Материалы проверки направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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