Госдума отклонила предложение сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», законопроект, предлагающий внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ, депутаты ЛДПР внесли еще в 2020 году.

Посыл был традиционным: тем, кому 31 декабря приходится выйти на работу, зачастую выполняют свои обязанности формально, многие приходится брать отгулы и неоплачиваемые отпуска, чтобы подготовится к празднику или отправится с семьей в новогоднюю поездку.

Кстати, каникулы предполагалось установить с 31 декабря по 6 января, а 8 января сделать рабочим днем. Авторы инициативы полагали, что таким образом будет соблюден баланс между работниками, работодателями и профсоюзами.

Но сегодня на пленарном заседании Госдумы законопроект отклонили.

Но это не относится к последнему дню 2024 год: согласно постановлению правительства РФ, новогодние каникулы продляться с 29 декабря по 8 января включительно, соответственно 31 декабря тоже будет выходным.

Москва, Игорь Юров

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