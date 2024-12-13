«Дорогой дедушка…» Жители России просят у Деда Мороза женихов и стройматериалы

Более 10 тысяч писем открыток прислали жители России в Московскую усадьбу Деда Мороза в текущем году.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе усадьбы, больше всего посланий пришло из столичного региона, Санкт-Петербурга, с Урала, из Сибири, приходят письма из Белоруссии, Германии и Китая.

Дети чаще всего просят в подарок смартфоны, планшеты, ноутбуки, мягкие игрушки, а также волшебные палочки и шапки-невидимки.

Женщины гаджетами не ограничиваются и надеются получить от Дедушки квартиру, хорошую работу, или, на худой конец, сертификат в spa-центр. Но чаще дам желают состоятельных женихов. А одна попросила научить ее собаку самостоятельно гулять и готовить еду.

Мужчины более романтичны: кто-то просит вернуть подругу, кто-то желает счастья всем бывшим. Но есть и прагматики: один из корреспондентов надеется получить в подарок финский брус, цемент и гвозди для бани.

А вот пенсионеры чаще просят призвать к ответу чиновников и просят помочь материально.

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Москва, Анастасия Палей

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