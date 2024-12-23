Власти Южного Урала думают, что делать с национализированным Торговым центром

Челябинский Торговый центр перешел в собственность региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, власти надеются сделать Челябинский Торговый центр новой точкой притяжения жителей и гостей города.

Напомним, в феврале текущего года президент России Владимир Путин поддержал просьбу властей о передаче важных социальных объектов с баланса ЧЭМК в собственность региона. 11 декабря стало известно о завершении процесса передачи бассейна «Электрометаллург». Уже в следующем году здесь начнется ремонт, и спортивный объект возобновит свою работу. Сегодня, 23 декабря, состоялся процесс передачи в собственность региона имущественного комплекса Торгового центра.

Решение о строительстве объекта было принято в 1960 году, а открытие состоялось в конце 1975 года. Здание представляет собой «парящий» железобетонный купол на четырех опорах без единой колонны внутри. Тогда аналогов подобному техническому решению не существовало. Общая площадь здания – более 30 тысяч квадратных метров.

После бума строительства торговых комплексов первый челябинский Торговый центр перестал пользоваться прежней популярностью как у арендаторов, так и у покупателей, отмечают в региональном правительстве. Между тем для челябинцев этот объект, благодаря расположению в центре города и уникальной конструкции, и сейчас остается одним из символов областного центра. Власти Южного Урала намерены постепенно сменить направление его деятельности.

«Уже в ближайшее время в соответствии с законодательством будут перезаключены договора со всеми арендаторами, которые сейчас работают на его площадях. Параллельно будет запущен процесс разработки проекта по перепрофилированию объекта в общественно-выставочное пространство, – рассказал первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк. – Последовательно будем заниматься реализацией всего комплекса необходимых мероприятий, благодаря чему это уникальное с архитектурной и исторической точки зрения здание станет еще одной точкой притяжения для всех челябинцев и гостей города».

Челябинск, Виктор Елисеев

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