ЧЭМК вернули под контроль государства

Акции ЧЭМК и других предприятий металлургического холдинга Антиповых передали государству.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 февраля, Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об изъятии у АО «Компания Эталон», а также Юрия и Людмилы Антиповых, акций АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы» в пользу государства. Об этом говорится в документах судебной инстанции.

Напомним, иск Генпрокуратура подала в начале февраля. Основанием для национализации трех ферросплавных предприятий, принадлежащих семье челябинских бизнесменов, стали нарушения при приватизации и переход предприятий под фактический контроль резидентов недружественных государств.

Так, в силу тесной связи трех ферросплавных предприятий с оборонным комплексом решение о их приватизации должно было принимать правительство Российской Федерации. Однако такого решения федеральные министры не принимали, отмечалось в иске.

Рассмотрение иск было назначено на 28 февраля. Однако 22 февраля по ходатайству прокуратуры заседание перенесли на 26 февраля.

«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить полностью», – говорится в картотеке арбитражных дел. Так как заседания проходили в закрытом режиме, полностью решение суда публиковаться не будет.

Напомним, «развод» челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова продолжался на протяжении нескольких лет, закончившись в августе 2020 года. В итоге Аристову достались продовольственный дивизион принадлежавшей предпринимателям Урало-Сибирской металлургической компании – компания «Кубань-Вино», агрофирмы «Южная» и «Ариант», а также одноименный центр пищевой индустрии.

Юрию Антипову отошли металлургические активы – ЧЭМК, Серовский завод ферросплавов, «Кузнецкие ферросплавы», Катав-Ивановский литейный завод и обогатительная фабрика «Метагломерат» (Кусинский район). Первые три предприятия поначалу входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, контроль над которой перешел к Юрию Антипову. Состав учредителей после этого несколько раз менялся, пока к июню прошлого года все пять предприятий официально перешли под контроль АО «Компания Эталон». Саму же УСМК ликвидировали после присоединения к АО «Компания Эталон».

16 февраля в ходе визита в Челябинск президент России Владимир Путин поддержил инициативу по переносу ЧЭМК за границы Челябинска. На прошлой неделе стало известно о закрытии на предприятии электродного производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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