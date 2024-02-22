Предвыборный козырь: на ЧЭМК спешно закрывают электродное производство

Электродное производство на Челябинском электрометаллургическом комбинате доживает последние дни.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧЭМК начал остановку электродного производства. Полностью оно будет закрыто 1 марта. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кроме того, соответствующее сообщение опубликовала и пресс-служба предприятия.

«Это историческое событие. Электродное производство и в масштабах предприятия, и для города – один из крупнейших источников загрязнения. Опасные вещества, характерный запах. И все это было фактически в центре города», – рассказал глава региона.

Освободившихся работников планируется распределить по оставшимся подразделениям ЧЭМК. В случае необходимости власти обещают помочь с трудоустройством на других предприятиях.

Следующим шагом станет перенос ферросплавного производства. «Сейчас начнем подготовку. Фактически нужно будет спроектировать и построить новое, экологически чистое и безопасное производство за пределами города. Эта работа займет время», – признал г-н Текслер.

Интересно, что до недавнего времени региональных чиновников не слишком беспокоило присутствие в самом центре Челябинска экологически опасного производства. И немудрено. Ведь еще в конце прошлого года и губернатор, и министерство экологии Челябинской области заявляли, что реализация программы «Чистый воздух» в регионе идет опережающими темпами. А в самом Челябинске объем загрязняющих веществ в атмосферном воздухе снизился по сравнению с 2017 годом на 40%.

Что касается «характерного запаха», на который регулярно жаловались горожане, штатные экологи и некоторые их добровольные помощники обычно пожимали плечами: «Ну, пахнет. Но это не опасно».

Однако, когда оказалось, что бодрые отчеты южноуральских чиновников президент России Владимир Путин оценит лично, так сказать, собственными носом и легкими, внезапно выяснилось: все не так уж оптимистично, как рапортовали губернатор и его подчиненные. А экологическая проблематика, давно отодвинутая Алексеем Текслером на периферию его внимания, по-прежнему играет в Челябинске одно из первостепенных значений. Особенно на излете очередного электорального цикла и в преддверии президентских выборов.

В итоге именно предложение по переносу Челябинского электрометаллургического комбината стало «гвоздем программы» визита главы государства в Челябинске.

Это оказалось настолько серьезно, что челябинский губернатор ничтоже сумняшеся присвоил инициативу переноса промышленного предприятия себе лично. Именно так он написал в минувшую субботу в своем телеграм-канале: «Владимир Владимирович одобрил мою инициативу о переносе Челябинского электрометаллургического комбината за пределы города». И повторил сегодня там же: «Я благодарен Президенту за поддержку моей инициативы по улучшению экологической ситуации в Челябинске».

Однако челябинцы прекрасно помнят, что идее о переносе промышленных предприятий за пределы областного центра – не один десяток лет. Впервые об этом заговорили в 90-х годах прошлого века, хотя тогда еще просто на уровне общих предложений. Подспудно идея сохранялась в недрах экологического движения и периодически озвучивалась еще лет 20. И всякий раз следовал ответ – это невозможно.

Пока, наконец, в 2013 году тогдашний губернатор Челябинской области Михаил Юревич не выступил с предложением переноса ЧЭМК. Впрочем, сделал он это не столько в рамках заботы об экологии города, сколько из-за жесткого противостояния с так называемой «калининской семьей», группировавшейся вокруг тогдашних собственников ЧЭМК Александра Аристова и Юрия Антипова. Но тогда президент России Владимир Путин достаточно жестко одернул чиновника, заявив, что Ростехнадзор не нашел нарушений в работе комбината (в том числе счел и уровень выбросов нормативным), и категорично прервал разговор на эту тему.

В очередной раз к идее вернулись общественники при следующем губернаторе – Борисе Дубровском. Но им быстро объяснили, что идея, конечно, хорошая (вплоть до «мы и сами бы рады»), но утопичная. Ибо дорого. Тем более, что, в отличие от соседей по Уралу – Екатеринбурга, никто из застройщиков не рвался осваивать гигантский участок. Хоть он и располагается в центре города, но слишком уж загажен отходами производства, и ни один частный инвестор работы по рекультивации не потянет.

Но вот, кажется, чудо почти произошло. И спустя четверть (если не треть) века уже власти решили реализовать идею переноса производства – пускай не всех предприятий, но хотя бы одного. Шаг электорально беспроигрышный, признают эксперты. Хотя и не на все сто – уже раздаются голоса: пока не увидим, не поверим. А перенести все производство ЧЭМК до марта текущего года, когда пройдут выборы президента России, невозможно. Да и до сентября, на который запланированы выборы губернатора Челябинской области, тоже.

А вот сделать красивый жест, начав с малого, можно. Отсюда, видимо, и молниеносное решение о закрытии электродного производства. Благо, на ЧЭМК оно относительно невелико.

По данным на начало 2018 года, это производство обеспечивало исключительно внутренние потребности самого комбината, и лишь последние несколько лет частично работало на рынок.

Зато определенного публичного эффекта такой «малой кровью» добиться можно. А заодно – заручиться поддержкой «Росатома». Ведь в перспективе (если ЧЭМК, действительно, перенесут) территорию все-таки придется рекультивировать. Да, частные инвесторы все еще не смогут осилить такой проект. Но сделать это можно и за счет бюджета (тем более, что инициативу поддержал президент лично). А именно структура «Росатома» (ФГУП «Федеральный экологический оператор») занималась рекультивацией Челябинской свалки – расположенной, кстати, не так уж далеко от ЧЭМК.

Правда, есть один нюанс. Хоть электродное производство было на ЧЭМК и невелико, оно обеспечивало необходимыми компонентами основное производство – ферросплавное. Теперь электроды придется закупать, что, скорее всего, увеличит себестоимость продукции и снизит в таком случае финансовые показатели. Но вряд ли это беспокоит нынешних собственников. Ведь в ближайшее время они лишатся этого актива: суд рассматривает вопрос о национализации ЧЭМК и еще двух ферросплавных предприятий, пока принадлежащих семье Антиповых.

Вряд ли это беспокоит и нынешние областные власти. То, что губернатор Текслер, будет муссировать эту тему в ходе избирательных кампаний, ясно – тут, как говорится, к гадалке не ходи. А вот то, что будет происходить с предприятием после сентябрьских выборов губернатора, – уже совсем другая история.

Челябинск, Виктор Елисеев

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