На Южный Урал обрушатся метели

В Челябинской области объявили экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, днем 27 декабря в отдельных районах Южного Урала ожидаются метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 метров в секунду.

Южноуральцев призывают соблюдать личную безопасность, а также скорректировать свои планы с учетом погодных условий.

️Номера вызова экстренных служб: 101 и 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

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