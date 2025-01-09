В суд направили дело о даче взятки мэру Троицка беговой дорожкой

Коммерсант, обвиняемый в даче взятки главе южноуральского Троицка, предстанет перед судом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя из Троицка. Он обвиняется в даче взятки.

По версии следствия, весной 2020 года коммерсант передал через посредника главе Троицка Александру Виноградову взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей. Подношение должно было ускорить и упростить получение от администрации разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания по улице имени Дерибаса.

«В ходе следствия с обвиняемым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», – уточнили в прокуратуре региона.

На принадлежащий предпринимателю автомобиль Лексус LX570 2020 года выпуска стоимостью свыше 8 миллионов рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Напомним, с этим уголовным делом связана еще одна громкая криминальная история. В октябре прошлого года судья приговорил жительницу Троицка к четырем годам колонии общего режима за попытку организации похищения человека.

В ходе процесса было установлено, что в феврале 2024 года женщина, связанная с коммерсантом-взяткодателем романтическими отношениями, заказала похищение предпринимателя, бывшего, по мнению следствия, посредником в передаче взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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