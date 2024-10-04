В Челябинской области вынесли приговор троичанке, заказавшей убийство свидетеля по уголовному делу мэра

Суд огласил приговор молодой троичанке, заказавшей убийство свидетеля по уголовному делу о взятке главе города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южноуральский городской суд признал жительницу Троицка виновной в организации покушения на местного предпринимателя.
Напомним, женщину задержали в феврале текущего года. По версии следствия, именно она была организатором покушения на троицкого предпринимателя Бориса Спиридонова. Молодая женщина нашла в Троицке и Южноуральске исполнителей, которым предложила убить бизнесмена за 5 миллионов рублей.
Борис Спиридонов пропал в ночь с 10 на 11 февраля. Он выехал из Троицка, но позвонил по дороге и рассказал, что за ним следят. После этого связаться с ним было уже невозможно. На назначенную встречу южноуралец так и не приехал.
Позднее источники в силовых ведомствах сообщили, что предприниматель погиб. Однако это было частью операции силовиков по задержанию исполнителей и заказчика покушения.
Борис Спиридонов является фигурантом возбужденного в отношении мэра Троицка Александра Виноградова уголовного дела о взятке. Следователи считают, что именно он передал чиновнику беговую дорожку стоимостью 126 тысяч рублей. Спортинвентарь, по данным силовиков, градоначальник получил от предпринимателя Дмитрия Виноградова в качестве вознаграждения за ускоренное и беспрепятственное получение разрешений на строительство и последующий ввод в эксплуатацию нежилого здания. Сам экс-чиновник (в сентябре истек срок его полномочий в качестве мэра) свою вину отрицает.
После задержания троичанка сразу согласилась сотрудничать со следствием и заключила досудебное соглашение.
В итоге суд приговорил уралочку к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом ей будет зачтен срок отбывания под стражей.
Челябинск, Виктор Елисеев
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