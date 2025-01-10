В мэрии Челябинска новый пресс-секретарь

Мэр Челябинска Алексей Лошкин утвердил нового руководителя информационной политики.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начальником управления информационной политики городской администрации Юлия Труднева. К своим обязанностям она приступила сегодня, 10 января.
Юлия Труднева родилась и выросла в Челябинске. Окончила факультет журналистики ЧелГУ.
С 2007 года работала журналистом в различных СМИ города. Последние 10 лет была пресс-секретарем министерства финансов Челябинской области.
Челябинск, Виктор Елисеев
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