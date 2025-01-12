И вот опять: один из пригородных микрорайонов Челябинска задыхается от дыма

Обитатели жилого комплекса «Парковый Премиум» жалуются, что задыхаются от гари. Проблема в очередной раз возникла из-за рынка, расположенного рядом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», район с претенциозным названием и жильем эконом-класса вырос на территории поселка Пригородный в Сосновском районе. И постоянно конфликтует с расположенным рядом рынком. Первый серьезный скандал разгорелся, когда туда перебрались торговцы с ликвидированного рынка «Каширинский». Жители микрорайона начали массово жаловаться на антисанитарию и крыс, которые, якобы, ринулись из торговых рядов в их подъезды.

В ответ владельцы рынка заблокировали единственную подъездную дорогу к ЖК. Продавцы рынка «Каширинский» в итоге переехали в Кременкуль, но к микрорайону пришлось строить новую дорогу.

Теперь жильцы «Паркового Премиум» жалуют на дым и гарь, возникающие по ночам. Они заявляют, что на рынке, расположенном в 500 метрах от их домов, постоянно сжигают мусор. «Мы регулярно вызываем пожарных. Они потушили им одно место, те перебрались жечь ближе к лесу, в другое место, – цитирует недовольных telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». – Все новогодние праздники мусор горел на рынке».

По словам жителей, они неоднократно обращались в разные инстанции, но безрезультатно.

Челябинск, Павел Зварзин

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