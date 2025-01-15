Не день «Рено»: вторая за день легковушка французского бренда попала в серьезное ДТП на Южном Урале

Три человека пострадали в автомобильной аварии в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, ДТП произошло сегодня, 15 января, в Ашинском районе на 1599 километре автодороги «Москва – Челябинск» (участок Сим – Кропачево).

По предварительным данным, водитель автомобиля «Рено», направлявшийся в сторону Москвы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с прицепом грузового автомобиля.

В результате аварии повреждения получили три человека. Все они находятся в больнице.

На участке организовано реверсивное движение.

Напомним, серьезное ДТП с участием автомобиля «Рено» произошло сегодня утром в Копейске. Здесь столкнулись легковушка французского бренда и «Тойота Королла». В результате погибли три человека и трое пострадали.

Челябинск, Виктор Елисеев

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