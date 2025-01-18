18 – 20 января ожидаются следующие события – Челябинск

18.01.2025, суббота
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14:00 Челябинск – Творческая встреча с актрисой Челябинского академического театра драмы Анастасией Пузыревой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)
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14:00 Челябинск – Встреча с интересными людьми: юбилей А.Л. Казакова в Пушкинском обществе (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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14:00 Челябинск – Курсы «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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16:00 Челябинск – Конкурсно-игровая программа «Крещенский сочельник» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
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17:00 Челябинск – Откроются крещенские купели (Шершневское водохранилище, озеро Смолино, Первое озеро)
19.01.2025, воскресенье
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09:45 Челябинск – Божественная литургия с водосвятным молебном с участием митрополита Челябинского и Миасского Алексия (кафедральный собор Рождества Христова, ул. Салавата Юлаева, 44)
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10:30 Челябинск – Курс итальянского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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11:00 Челябинск – Встреча в клубе «Берегиня» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69)
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11:00 Челябинск – Мастер-класс поделка «Снеговик» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)
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12:00 Челябинск – Игра «Наши голоса» – Библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)
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13:00 Челябинск – Творческие мастер-классы сотрудников Централизованной библиотечной системы города (ледовый городок на пл. Революции, домик «Почта Деда Мороза»)
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13:00 Челябинск – Творческая мастерская «Островок рукоделия» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)
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13:00 Челябинск – Посиделки «По канонам Рождества» в клубе «Очарование» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)
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13:00 Челябинск – Курс испанского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)
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14:00 Челябинск – Мастер-класс «Открытка «Зимняя фантазия» (библиотека №16, ул. Керченская, 6)
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14:30 Челябинск – Курс французского языка в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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15:00 Челябинск – Январский концерт в клубе «Струны души» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)
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16:00 Челябинск – Музыкальный вечер «Лучшее за 2024» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100, каток)
20.01.2025, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)
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11:00 Челябинск – Историко-патриотический час «Память с нами: прорыв блокады Ленинграда, Сталинградская битва» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69) (по записи)
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11:00, 16:00 Челябинск – Встреча «Тесто – это очень интересно!» в рамках встреч маленьких интеллектуалов «Познавай-ка» для детей от 2,5 до 5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)
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14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
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