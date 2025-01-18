18 – 20 января ожидаются следующие события – Челябинск

11:00, 16:00 Челябинск – Встреча «Тесто – это очень интересно!» в рамках встреч маленьких интеллектуалов «Познавай-ка» для детей от 2,5 до 5 лет и их родителей (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)